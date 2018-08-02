Индонезия участвует в разработке концепции АРСИО

Джакарта, , 16:14 — REGNUM Индонезия считает, что Ассоциация регионального сотрудничества со странами Индийского океана (АРСИО или Indian Ocean Rim Association) остается ключевым форумом по содействию стратегическому сотрудничеству на море и всестороннему развитию в регионе, сообщает 2 августа МИД Индонезии.

Indian Ocean Rim Association — международная организация, состоящая из 21 прибрежного государства, граничащих с Индийским океаном, которая также имеет 7 стран-партнеров по диалогу.

Индонезия предлагает всем странам организации изучить возможности «конкретного сотрудничества», с тем чтобы Индийский океан смог стать осью мировой экономики в этом столетии.

Отмечается, что Индонезия вместе с Бангладеш и Таиландом представила отчет о завершении разработки концепции сотрудничества Ассоциации Индийского океана в области рыболовства на саммите организации 31 июля в ЮАР.

Встреча Ассоциации регионального сотрудничества со странами Индийского океана была впервые проведена в Джакарте в марте 2017 года.