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Лавров прокомментировал влияние российских «мемов» на выборы в США

Политика

По словам Лаврова, такое поведение — несолидно для американских законодателей

Сингапур, 2 августа 2018, 14:28 — REGNUM  Действия американской администрации, считающей, что Россия пытается манипулировать мнением граждан США с помощью смешных картинок и «мемов» в интернете, напоминают запредельную паранойю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает 2 августа RT.

«Мне просто смешно, когда я слышу, что смешными картинками пытаются подорвать американскую демократию. Это, по-моему, уже проявления какой-то запредельной паранойи, несолидно для американских законодателей», — подчеркнул российский министр.

Напомним, ранее комитет Сената США по разведке опубликовал доклад, в котором сообщается о возможном влиянии России на президентские выборы 2016 года в Соединённых Штатах с помощью «мемов» и картинок в социальной сети Facebook.

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Российско-американские отношения
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