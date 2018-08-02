Лавров прокомментировал влияние российских «мемов» на выборы в США

Сингапур, , 14:28 — REGNUM Действия американской администрации, считающей, что Россия пытается манипулировать мнением граждан США с помощью смешных картинок и «мемов» в интернете, напоминают запредельную паранойю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает 2 августа RT.

«Мне просто смешно, когда я слышу, что смешными картинками пытаются подорвать американскую демократию. Это, по-моему, уже проявления какой-то запредельной паранойи, несолидно для американских законодателей», — подчеркнул российский министр.

Напомним, ранее комитет Сената США по разведке опубликовал доклад, в котором сообщается о возможном влиянии России на президентские выборы 2016 года в Соединённых Штатах с помощью «мемов» и картинок в социальной сети Facebook.