Куда Пентагон направит разросшийся военный бюджет?

Москва, , 14:22 — REGNUM Увеличение военного бюджета США до $716 млрд в 2019 финансовом году не должно повергать кого-либо в шок или провоцировать поспешные выводы, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Ранее сообщалось, что увеличение оборонного бюджета США на новый финансовый год оказалось рекордным за последние 15 лет. Финансирование Пентагона увеличено максимально с 2003 года — оборонный бюджет на 2019 финансовый год составил $717 млрд.

По сути дела, это ровным счетом ничего не меняет в существующем балансе сил в мире. По абсолютным расходам на военные нужды США и раньше были мировыми рекордсменами. На их долю приходилось чуть менее 50% всех мировых затрат на оборонную сферу.

Для сравнения, из общих мировых расходов на вооруженные силы на долю Китая приходится около 8%, на долю России — порядка 5%. При этом расходы на стратегические ядерные силы у США и России примерно одинаковы ($20 млрд и $10−15 млрд в год соответственно).

Кроме того, Вашингтон вынужден тратить больше денег на военно-морские силы и содержание сотен военных баз по всему миру. Нелишним будет сравнить и расходы на одного среднестатистического военнослужащего: по этому показателю США и их европейские сателлиты давно впереди планеты всей, вот только вряд ли этим стоит гордиться.

Дополнительным фактором в этих сравнениях является известный всему миру уровень коррумпированности отношений Пентагона и корпораций американского военно-промышленного комплекса.

Так что сравнивать голые цифры военного бюджета США с оборонными расходами других держав абсолютно неверно. Гораздо правильнее будет задаться другим вопросом — на решение каких задач будут направлены денежные потоки нового бюджета Пентагона?

На данный момент ничего не говорит о том, что в уже существующих схемах что-то изменится. Поэтому никаких нервных реакций на очередное увеличение годового бюджета Пентагона ожидать не стоит.

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