«Савченко боится опоздать на кастинг в посольстве США на Украине»

Москва, , 13:54 — REGNUM Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, написавшая письмо президенту США Дональду Трампу, не рассчитывает на его ответ, но надеется на то, что на неё обратит внимание посольство США на Украине. Об этом 2 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Владимир Корнилов.

«Она надеется, что о ней напишут, — сказал Корнилов. — Чтобы не забывали. Она писала и будет писать. Наверное, к моменту выхода из тюрьмы издаст томик своих эпистолярных произведений. Обратите внимание, как реагирует западная пресса и те самые политики украинские, которые 2−3 года назад кричали «Спасите Надю». Сейчас хоть бы кто-то вспомнил! Однако теперь, когда в посольстве США на Украине идёт кастинг и там определяют кандидата в президенты Украины, конечно, это самое лучшее время о себе напомнить».

Напомним, что Надежду Савченко украинские власти подозревают в подготовке терактов в администрации президента Украины и Верховной Раде, а также в государственной измене. С неё сняли депутатскую неприкосновенность, а 23 марта взяли под стражу. На данный момент срок её задержания продлён до 10 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Следователи подменили вопросы, на которые должна была отвечать Савченко