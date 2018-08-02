Усомнился в «лесных братьях» — получи импичмент: громкий процесс в Литве

Вильнюс, , 11:26 — REGNUM В Клайпеде сегодня, 2 августа, на первое заседание собралась комиссия по импичменту депутата горсовета, представителю партии Союз русских Литвы Вячеславу Титову, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скандал стартовал после рассмотрения горсоветом Клайпеды вопроса установки мемориальной доски одному из лидеров послевоенных так называемых «лесных братьев» Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Титов прямо во время рассмотрения этого вопроса высказался резко против такой инициативы, заявив, что документальные свидетельства говорят о том, что «лесные братья» и лично Раманаускас-Ванагас повинны в гибели тысяч мирных граждан. Конкретно Ванагас, по словам Титова, лично ответственен за гибель восьми тысяч мирных жителей, в том числе и детей.

После такого заявления у стен самоуправления прошёл стихийный митинг, политика осыпали мукой, а один из митингующих напал на Титова — драку остановила полиция. Тем временем уже по инициативе мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса в отношении Титова начато расследование, которое грозит перерасти в уголовное дело и реальный срок тюремного заключения. В Литве есть несколько статей УК, по которым можно классифицировать заявление Титова — от клеветы в адрес умершего до «отрицания советской оккупации и агрессии».

Сам политик утверждает, что свои заявления сделал на основании решений советского суда, по которому и был осуждён Раманаускас-Ванагас. В Литве тем временем заявляют, что «оккупационный суд не имеет силы в современной свободной Литве».

Горсовет Клайпеды начал процедуру вынесения вотума недоверия Вячеславу Титову.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня заявил, что Титова необходимо изгнать из горсовета Клайпеды.