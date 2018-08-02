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Филиппины продолжат закупать вооружения в России, несмотря на санкции США

Политика

Манила сделала свой выбор и не откажется от него

Филиппины продолжат закупать вооружения в России, несмотря на санкции США
Georgie Pauwels
Против течения

Сингапур, 2 августа 2018, 11:16 — REGNUM  Филиппины придерживаются четкой позиции продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией, несмотря на возможные санкции со стороны США, заявил 2 августа глава МИД Филиппин Алан Питер Каэтано на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым «на полях» министерской встречи АСЕАН в Сингапуре.

По его словам, из-за желания покупать вооружения у России филиппинские власти столкнулись с критикой в СМИ, и ожидают ее усиления, однако это не станет препятствием для наращивания сотрудничества.

В июне ИА REGNUM уже сообщало о том, что между Россией и Филиппинами на уровне правительств подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Оно предполагает не только поставку военное техники, но и ее модернизацию, обслуживание, обеспечение запасными частями.

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Внешняя политика Филиппин
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