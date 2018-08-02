Четверг, 2 Августа 2018 года
11:20:22 МСК

США могут ограничить финансовую помощь палестинцам

Политика

Законопроект рассматривается в Сенате

Вашингтон, 2 августа 2018, 10:57 — REGNUM  В Соединенных Штатах хотят принять законопроект, ограничивающий материальную помощь агентству ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, сообщает 2 августа Anadolu.

Фонд ООН создан для помощи 700 тыс. беженцам, пострадавшим от арабо-израильской войны 1948 года, в последствии структура также помогала палестинцам, ставшим жертвами других конфликтов с еврейским государством.

Напомним, президент США Дональд Трамп не раз высказывался о своей поддержке Израилю, что подразумевает, в том числе, снижение поддержки палестинцам. Глава Белого дома пошел дальше других республиканских президентов, перенеся американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа причина временного запрета ввоза топлива в сектор Газа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить