США могут ограничить финансовую помощь палестинцам

Вашингтон, , 10:57 — REGNUM В Соединенных Штатах хотят принять законопроект, ограничивающий материальную помощь агентству ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, сообщает 2 августа Anadolu.

Фонд ООН создан для помощи 700 тыс. беженцам, пострадавшим от арабо-израильской войны 1948 года, в последствии структура также помогала палестинцам, ставшим жертвами других конфликтов с еврейским государством.

Напомним, президент США Дональд Трамп не раз высказывался о своей поддержке Израилю, что подразумевает, в том числе, снижение поддержки палестинцам. Глава Белого дома пошел дальше других республиканских президентов, перенеся американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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