Новую технику для «крылатой пехоты» разработают российские конструкторы

Москва, , 10:39 — REGNUM Для Воздушно-десантных войск (ВДВ) России до 2027 года конструкторы начнут разрабатывать порядка 20 проектов новой военной техники. Об этом 2 августа, в День ВДВ, сообщил журналистам командующий данным родом войск, генерал-полковник Андрей Сердюков.

«До 2027 года планируется открытие около 20 опытно-конструкторских работ для развития артиллерии, противовоздушной обороны, боевых наших подразделений», — сказал он.

Также командующий ВДВ отметил, что современная техника позволит «крылатой пехоте» выполнять любые задачи, поставленные командованием.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа Минобороны России опубликовало на своём сайте документы, касающиеся боевого применения ВДВ в начальном периоде Великой Отечественной войны. Теперь пользователи смогут ознакомиться с материалами, рассказывающими о становлении нового вида войск в годы войны, о ходе боевых действий, которые вели советские десантники.

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