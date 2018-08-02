Парламент Франции принял закон о предоставлении убежища мигрантам в 90 дней

Париж, , 09:39 — REGNUM Парламент Франции принял спорный закон о предоставлении убежища мигрантам, сообщает 2 августа Al Arabia

Новая норма предусматривает ускоренную процедуру предоставления убежища, которая теперь должна быть выполнена в течение 90 дней, в то время как раньше на это предоставлялось 120 дней.

Законопроект был принят в окончательном чтении 100 голосами против 25 при 11 воздержавшихся.

Напомним, миграционный кризис продолжает раскалывать страны Евросоюза: часть из них, под воздействием возросшей популярности правых сил, стремиться ограничить мигрантов в их правах на территории содружества, то другая, например Франция, наоборот расширяет их.

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