Командующий ЦВО прибыл с проверкой на военную базу РФ в Таджикистане

Душанбе, , 08:19 — REGNUM Состояние антитеррористической защищенности российской военной базы в Таджикистане проверяет командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин. Об этом 2 августа сообщил начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.

Лапин прибыл с проверкой на 201-ю российскую военную базу вместе с группой офицеров штаба округа. Командующему доложат о состоянии объекта, кроме того, Лапин проверяет, как полученный в Сирии боевой опыт применяется для решения практических задач.

Особое внимание уделено состоянию антитеррористической защищенности российских военных объектов на полигонах Ляур и Самбули и воинских частей в городах Душанбе и Бохтар, пояснил Шорин.

Напомним, 201-я военная база является крупнейшим российским военным объектом вне территории страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля военные отработали освобождение 201-й военной базы от условных диверсантов. Сценарий учений предполагал «захват» объекта противником. После этого «террористов» блокировали и уничтожили.

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