Переговоры выявили «важные разногласия» между Мадридом и Барселоной

Барселона, Испания, , 08:13 — REGNUM 1 августа в Барселоне впервые с 2011 года состоялась встреча испано-каталонской двусторонней комиссии государство — Женералитет, пишет газета ABC.

«Сердечные, откровенные и тяжелые переговоры», как их охарактеризовали главы делегаций, длились три часа. Правительство Испании дало понять, что готово обсуждать и решать конкретные экономические и социальные вопросы, но не о проведении референдума о независимости.

По словам главы мадридской делегации Меритксель Батет, у сторон есть «важные разногласия», в первую очередь в ключевом вопросе суверенитета Каталонии, от которого не намерена отказываться автономия. Правительство Испании пообещало применить 3-е дополнительное положение статуса автономии, которое предполагает инвестирование в автономию, пропорциональное ВВП.

Возобновление работы двусторонней комиссии стало возможно благодаря соглашению, достигнутому во время встречи премьер-министра Испании Педро Санчеса и главы Женералитета Кима Торры, состоявшейся 9 июля.

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