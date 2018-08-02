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Завершился шестой этап переговоров властей Колумбии с армией ELN

Политика

Стороны не добились конкретизации соглашения о прекращении огня

Завершился шестой этап переговоров властей Колумбии с армией ELN
Julián Ortega Martínez
Флаг ELN

Гавана, 2 августа 2018, 07:30 — REGNUM  В Гаване 1 августа состоялся шестой этап мирных переговоров между правительством Колумбии и «Армией национального освобождения» (ELN), сообщает агентство Prensa Latina.

Стороны не достигли соглашения о прекращении огня и согласия в вопросе участия общества в построении мира, но выразили удовлетворение тем, как проходит диалог и оценили пройденный путь.

Делегаты заявили, что намерены продолжать переговоры с целью добиться справедливого и прогрессивного мира. ELN готова вести диалог и с правительством будущего президента Ивана Дуке, который возглавит Колумбию 7 августа.

После того, как «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC) сложили оружие в 2016 году, ELN остается самой крупной леворадикальной повстанческой армией в Колумбии. Переговоры о мире с правительством начались в феврале 2017 года при посредничестве Эквадора, а затем Кубы.

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Мирное урегулирование в Колумбии
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