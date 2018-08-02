ВВС Турции бомбят христианские деревни на краю Иракского Курдистана

Багдад, 2 августа 2018, 07:20 — REGNUM Военно-воздушные силы Турции продолжают бомбить Иракский Курдистан, сообщает 2 августа Kurdistan.ru.
Житель приграничной христианской деревушки Андериос Йоханна отметил, что нападения носят постоянный характер, что приводит к бегству местного населения и запустению целых районов.
Напомним, Вооруженные силы Турции совершают регулярные авиаудары на севере Ирака, целью их являются объекты Рабочей партии Курдистана, тем не менее от их действий страдают и мирные жители, не связанные с курдскими формированиями.
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