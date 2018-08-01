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Трамп ввёл санкции против Турции после «многочисленных бесед» с Эрдоганом

Политика

Вашингтон ввёл финансовые санкции в отношении двух турецких министров

Вашингтон, 1 августа 2018, 22:50 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп принял решение о введении санкций против Анкары после «многочисленных бесед» с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, консультации велись также между ним и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, однако несмотря на все переговоры турецкие власти отказались освободить американского пастораЭндрю Брансона.

В результате, как отметил Помпео, президент США пришёл к выводу, что введение санкций будет «подобающей мерой» в ответ на действия турецкой стороны.

Напомним, ранее сегодня министерство финансов США сообщило о заморозке счетов и активов министров юстиции и внутренних дел Турции. Санкции были введены в ответ на арест в Турции американского пастора Эндрю Брансона, который обвиняется Анкарой в поддержке организации исламского проповедникаФетхуллаха Гюлена.

Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон ввел финансовые санкции против двух турецких министров

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Турция и США
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