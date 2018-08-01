Среда, 1 Августа 2018 года
22:53:04 МСК

48 конгрессменов призвали Трампа встретится с Пашиняном

Политика

Конгрессмены США как из Республиканской, так и Демократической партии. призвали Дональда Трампа встретиться с Пашиняном

48 конгрессменов призвали Трампа встретится с Пашиняном

Вашингтон, 1 августа 2018, 21:48 — REGNUM  48 конгрессменов США подписали письмо, адресованное президенту США Дональду Трампу, в котором призывают его встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится с Нью-Йорке в сентябре. Среди подписавших письмо члены как Республиканской, так и Демократической партии.

Письмо сегодня, 1 августа, было направлено президенту США. Об этом сообщает Американский комитет «Ай дат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что у Еревана есть намерение организовать встречу Дональда Трампа и Никола Пашиняна.

«Сейчас ведутся обсуждения по этому вопросу. Уже сейчас мы можем подтвердить, что Пашинян примет участие в недели открытия Генассамблеи ООН, у него будет ряд двухсторонних встреч, в числе которых может быть также встреча с президентом США Дональдом Трампом», — пояснил Балаян.

По его словам, на данный момент нельзя сказать, что окончательная договоренность о такой встрече достигнута.

Читайте ранее в этом сюжете: Ереван работает над организацией встречи Пашинян — Трамп

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Армении
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить