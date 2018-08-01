На выборы мэра Бишкека пойдет один человек

Бишкек, , 21:16 — REGNUM Председатель правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев не воспользовался правом выдвинуть кандидата на пост мэра Бишкека, что является проявлением безответственности с его стороны, сообщает 1 августа агентство «КирТАГ» со ссылкой на правозащитницу Токтайым Уметалиеву.

По её словам, выборы, в которых участвует всего один кандидат, являются назначением. Уметалиева добавила, что депутаты городского кенеша (совета) не встречаются с избирателями и не желают решать проблемы, поэтому люди идут к правозащитникам.

Напомним, 8 августа в Бишкеке состоятся выборы мэра. 31 июля закончился прием документов кандидатов на это пост. Единственным претендентом является Азиз Суракматов, которого выдвинула коалиция депутатов городского кенеша.

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