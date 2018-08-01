Что ждёт Америку, если Дональда Трампа постигнет судьба Джона Кеннеди?

Москва, , 18:18 — REGNUM На сегодняшний день президент США Дональд Трамп чувствует себя очень уверенно, в том числе и благодаря тому, что большинство американцев поддерживают его политику, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 1 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Трамп чувствует себя очень уверенно, — отметил Мигранян. — Я прочёл последние данные — 59% американцев считают, что он прекрасно справляется с экономикой».

В то же время, рассуждая о том, может ли Трампа постигнуть судьба двух других американских президентов — Ричарда Никсона или Джона Кеннеди, Мигранян сказал:

«Америка сильно расколота. Если что-то произойдёт с Трампом, это будет иметь эффект бензина, выплеснутого на горящий огонь. Это раньше казалось, что Америка была консолидированная демократия, которая обладает иммунитетом к авторитарным и диктаторским поползновениям. Скорее всего, они (противники Трампа — прим. ИА REGNUM ) пойдут по другому пути».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп пригрозил прекратить работу правительства из-за противоречий с Демократической партией по вопросам миграционной политики. Об этом он написал в Twitter 29 июля.

«Я бы скорее приостановил работу правительства, если демократы не поддержат нашу безопасность на границах… Необходимо избавиться от лотереи (выдачи гражданства — прим. ИА REGNUM ), от практики «поймал и отпустил» … нам стоит перейти к миграционной системе, основанной на заслугах! Нам нужны великие люди», — написал Трамп.

Кроме того, он охарактеризовал миграционное законодательство США как самое глупое в мире.

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