Слуцкий рассказал о переговорах с Лариджани

Тегеран, , 15:04 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) рассказал о некоторых итогах своего визита в Иран, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

Так, по его словам, состоялись переговоры со спикером парламента Ирана Али Лариджани, в ходе которых обсуждалось проведение в начале сентября в Волгограде заседания комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Исламским советом.

«Сотрудничество между парламентами наших стран выходит на качественно новый уровень. Комиссию возглавят спикеры Вячеслав Володин и Али Лариджани. Мы обсудим многие вопросы международной повестки дня, в том числе — роль парламентов в содействии инфраструктурно значимым и торгово-экономическим проектам между нашими странами», — сказал глава комитета Госдумы.

Также Али Лариджани принял окончательное решение участвовать в третьем Евразийском совещании спикеров парламентов 8−11 октября в Анталье, сообщил Слуцкий.

Кроме того, отметил парламентарий, принято решение о проведении в ноябре 2018 года в Тегеране второй Исламабадской конференции спикеров парламентов России, Ирана, Турции, Пакистана, Афганистана, Китая.

«Она будет посвящена проблемам региональной безопасности и межрегионального сотрудничества. По сути, в плоскости парламентской дипломатии создается прообраз новой архитектуры безопасности в центральной и южной части Евразийского континента», — подчеркнул Слуцкий.

Глава комитета Госдумы также рассказал об итогах встречи с председателем комиссии по внешней политике и национальной обороне Исламского совета Хешматоллой Фалахатпише. По словам Слуцкого, планируется проведение очередного совместного заседания комитетов.

В ходе встреч поднимался вопрос урегулирования ситуации в Сирии.

«Иран продолжает действовать на Астанинской площадке как страна-гарант режима прекращения боевых действий в Сирии. В Иране высоко оценивают усилия России по противостоянию международному терроризму. Считаю, что парламентарии наших стран должны и дальше содействовать развитию конституционного процесса в САР, в том числе — на площадке парламента Сирии», — сказал Слуцкий.

Глава комитета также считает актуальным развитие российско-иранских совместных проектов в сфере транспорта и атомной энергетики, речь идет о втором и третьем энергоблоке АЭС в Бушере.

«Роль парламентариев в ускорении этих процессов очень велика», — заключил Слуцкий.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин и Лариджани возглавили парламентскую комиссию по сотрудничеству