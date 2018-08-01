Центры содержания мигрантов в США сравнили по условиям с летними лагерями

Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Более 700 маленьких детей продолжают быть разлучены со своими семьями. Об этом заявила американский сенатор Мэйзи Хироно при обсуждении миграционной политики США на своей странице в соцсети Twitter.

По словам сенатора, иммиграционная и таможенная полиция США свидетельствует, что центры содержания мигрантов содержатся как летние лагеря:

«Мы знаем, что это не так. Так у меня простой вопрос к нашим свидетелям — вы бы послали своих детей в один из этих центров содержания под стражей?»

Примечательны комментарии к этому сообщению. Сенатора призывают никогда не сравнивать граждан с нелегальными эмигрантами; массово стыдят за незнание закона, ведь нарушители и должны быть под стражей; а также указывают на то, что дети разделяются с родителями и содержатся в этих центрах ради их же блага.

Как сообщало ИА REGNUM, американский сенатор Элизабет Уоррен ранее поделилась впечатлениями от увиденного в пограничном процессинговом центре, куда она прибыла, чтобы своими глазами увидеть миграционную политику в действии. Уоррен рассказала, что процессинговый центр представляет собой гигантское хранилище, наполненное клетками с людьми, которых так много, что они даже не могут одновременно лечь на пол.

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