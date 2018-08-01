Среда, 1 Августа 2018 года
08:57:44 МСК

Гуттериш первым из генсеков ООН посетит памятный митинг в Нагасаки

Политика

Мероприятие состоится 9 августа

Токио, 1 августа 2018, 08:08 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в церемонии, посвященной памяти жертв атомной бомбардировки японского города Нагасаки. Об этом 1 августа объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Мероприятие состоится в Нагасаки 9 августа. Ёсихидэ Суга отметил, что Гутерриш станет первым генсеком ООН, который посетит памятный митинг.

Как сообщало ИА REGNUM, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали первым и единственным примером применения ядерного оружия. В самом конце Второй мировой войны, в августе 1945 года, США сбросили на японские города атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк».

В Хиросиме общее число жертв атомного удара превысило 300 тыс. человек. В Нагасаки от взрыва и его последствий погибли более 175 тыс. человек.

Бомбардировками Вашингтон ускорил капитуляцию Японии. Подписание Токио соответствующего документа формально завершило мировой конфликт.

Читайте также: Бомбардировке Хиросимы будет дана правовая оценка — Нарышкин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерное оружие
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить