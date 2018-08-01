Гуттериш первым из генсеков ООН посетит памятный митинг в Нагасаки

Токио, , 08:08 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в церемонии, посвященной памяти жертв атомной бомбардировки японского города Нагасаки. Об этом 1 августа объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Мероприятие состоится в Нагасаки 9 августа. Ёсихидэ Суга отметил, что Гутерриш станет первым генсеком ООН, который посетит памятный митинг.

Как сообщало ИА REGNUM, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали первым и единственным примером применения ядерного оружия. В самом конце Второй мировой войны, в августе 1945 года, США сбросили на японские города атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк».

В Хиросиме общее число жертв атомного удара превысило 300 тыс. человек. В Нагасаки от взрыва и его последствий погибли более 175 тыс. человек.

Бомбардировками Вашингтон ускорил капитуляцию Японии. Подписание Токио соответствующего документа формально завершило мировой конфликт.

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