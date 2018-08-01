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Заключенный экс-президент Лула сохраняет лидерство в предвыборных опросах

Политика

Его главный соперник Жаир Болсонару постепенно сокращает отрыв

Бразилиа, 1 августа 2018, 07:31 — REGNUM  Заключенный в тюрьму бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва остаётся лидером предвыборных рейтингов, сообщает агентство Prensa Latina 31 июля.

Опрос, проведенный Исследовательским институтом Параны в дни 25−30 июля, показал, что кандидатуру лидера «Партии трудящихся Лулы на предстоящих президентских выборах поддерживают 29% опрошенных. За кандидата от крайне правого крыла Жаира Болсонару готовы проголосовать 21,8%.

Третье место заняла опытный кандидат в президенты, защитница окружающей среды Марина Сильва с 9,2%, принимавшая участие в выборах 2010 и 2014 годов. В сценарии без участия Лулы в выборах лидерство остается за Болсонару (23,6%) и Сильвой (14,4%). Опрос проводился среди 2246 избирателей в 170 муниципалитетах по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, отбывающий 12-летний срок по обвинению в пассивной коррупции бывший президент твердо намерен подать заявку на регистрацию своей кандидатуры на выборах. Регистрация кандидатов в президенты начнется с 15 августа, выборы пройдут в конце октября.

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Арест экс-президента Бразилии Лулы
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