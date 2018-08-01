Глава МИД Китая видит «незначительные разногласия» в отношениях с Малайзией

Куала-Лумпур, , 06:13 — REGNUM Общие интересы Китая и Малайзии перевешивают «очень незначительные разногласия» между ними, заявил глава МИД КНР Ван И, находящийся с визитом в Куала-Лумпуре, передает 31 июля агентство Синьхуа.

Во время совместной пресс-конференции с главой малайзийского МИД Сайфуддином Абдуллой Ван отметил, что Китай придает особое значение двусторонним отношениям с Малайзией и намерен поддерживать дружественную политику в отношении этой страны, укрепляя сотрудничество в рамках общей «стратегической значимости» такого сотрудничества.

«Мы убеждены, что под руководством премьер-министра Махатхира Мохамада народ Малайзии сохранит единство и достигнет новых высот, а Малайзия будет играть всё более важную роль в региональных и глобальных вопросах», — заявил Ван, отметив, что Китай ожидает предстоящего визита в Поднебесную «старого доброго друга китайского народа» малайзийского премьер-министра.

По его словам, во время визита в Китай сложатся еще более крепкие отношения между лидерами двух стран, которые проложат дорогу к новому взаимовыгодному сотрудничеству между странами. Кроме того, Ван выразил одобрение поддержке Махатхиром китайского проекта «Нового шелкового пути».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный визит премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада обсуждается двумя сторонами с середины июля. Ведется активная подготовка к предстоящему мероприятию. Мохамад находится в достаточно почтенном возрасте, ему в настоящее время 93 года, и он является одним из патриархов малайзийской политики.

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