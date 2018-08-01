Посол КНР: никто не имеет право затруднять китайско-американские отношения

Вашингтон, , 04:45 — REGNUM О необходимости исправления пути развития отношений между США и Китая в русле сотрудничества заявил посол Китая в США Цуй Тянькай, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

«Какие интересы двух народов объединяют нас, так это историческая ответственность выправить китайско-американские отношения, а не свобода кого-либо, этого не допустить», — заявил Цуй во время торжественного приема по случаю 91-й годовщины со дня образования НОАК, добавив, что Китай не имеет желания к бросать вызов интересам других стран и существующей системе миропорядка.

Напомним, что 1 августа в Китае отмечается 91-я годовщина со дня образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), по этому случаю прошли торжественные мероприятия как в Пекине, так и в посольствах Китая в других странах.

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Как сообщало ИА REGNUM, Цуй также во время мероприятия отметил важность 40-летия со дня начала реформ открытости Дэн Сяопина в 2018 году и установления дипломатических отношений с США в 2019 году.

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