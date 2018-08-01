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В Китае создается пилотная единая онлайн-платформа государственных услуг

Политика

Девять регионов уровня провинций, включая Шанхай и шесть департаментов Госсовета объединят их государственные услуги в рамках единой платформы до конца текущего года в пилотном режиме

Пекин, 1 августа 2018, 04:07 — REGNUM  Госсовет КНР выпустил директиву по ускорению разработки платформы «одного окна» для онлайн-обработки государственных услуг страны, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

Платоформа призвана улучшить бизнес-климат, энергетизировать рынок и дать людям более легкий доступ к услугам, говорится в директиве, подписанной премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Документ призван продвинуться в осуществлении плана из четырех шагов по созданию в течение пяти лет до 2022 года специального хаба, который бы предлагал практически все государственные услуги в одном месте через интернет.

Девять пилотных регионов уровня провинций, включая Шанхай и шесть департаментов Госсовета объединят их государственные услуги в рамках единой платформы до конца текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн призвал к рыночной «самореволюции» в государственных органах в рамках реформ и дальнейшей трансформации функции органов государственного управления.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-премьер Госсовета КНР призвал к рыночной «самореволюции» госуправления

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Политика Китая
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