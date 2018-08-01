«Арестованный экс-президент Армении содержится в одиночной камере»

Ереван, , 00:58 — REGNUM Арестованный экс-президент Армении Роберт Кочарян содержится в отдельной камере, служба безопасности, предоставленная ему со стороны государства как бывшему президенту, в заключении не действует. Об этом сообщил адвокат Кочаряна Арам Орбелян.

По его словам, фактически, с того момента, как экс-президент был арестован, его служба безопасности больше не действует, вместо этого персонал уголовно-исполнительного учреждения несет эту ответственность.

«Никаких особых мер, касающихся безопасности, также нет, то есть, каких-то особых условий там также нет», — цитирует адвоката azatutyun. am

Он также подчеркнул, что по сути, условия содержания Кочаряна никак не отличаются от условий содержания остальных лиц. Он в данный момент находится в отдельной камере. Поскольку он сейчас занят написанием и редактированием своей книги, он попросил, чтобы ему выделили отдельную камеру», — рассказал Орбелян.

Что касается уголовного дела и ареста бывшего главы Армении, то адвокат сообщил, что в ближайшие часы будет подана жалобу в Апелляционный суд на решение об аресте Кочаряна.

Защита экс-президента ожидает, что апелляция будет рассмотрена в конце недели, более вероятно, что в начале следующей недели».

Ранее сообщалось, что Роберт Кочарян содержится в изоляторе «Ереван-Кентрон», известный в народе как подвал КГБ. Изолятор находится непосредственно в здании Службы национальной безопасности Армении в центре Еревана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй президент Армении, который правил страной в 1998—2008 гг., был арестован 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя во время кровавых поствыборных событий 1 марта 2008 года.

Сам Кочарян не принимает выдвинутых обвинений, считая произошедшее политическим преследованием.