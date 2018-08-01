Лавров: Россия и Япония продолжат сотрудничество в сфере безопасности

Москва, , 00:34 — REGNUM Россия и Япония будут работать для расширения сотрудничества в сфере безопасности, в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

«Подтвердили нацеленность на взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом, обеспечения международной информационной безопасности и противодействия коррупции», — заявил он.

Также министр добавил, что страны продолжат сотрудничать в борьбе с оборотом наркотических веществ, в том числе в рамках совместного с ООН проекта по подготовке наркополицейских для Афганистана и стран Центральной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что диалог между Россией и Японией необходим для обеспечение безопасности и стабильности в АТР.

Напомним, 31 июля в Москве прошли российско-японские переговоры в формате «2+2». Российскую сторону на переговорах представляли глава минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

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