Если не QR-код, то КОИБы: Псковская область готовится к выборам

Псков, , 19:20 — REGNUM В Псковской области в единый день голосования 9 сентября на всех избирательных участках, кроме 85 участков в Пскове, будет применяться технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код) и ускоренного ввода данных в ГАС «Выборы». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 31 июля, в областной избирательной комиссии.

На 85 участках в областном центре установят комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Всего в день голосования в Псковской области будут работать 637 избирательных участков.

Всего в регионе 9 сентября завершатся 26 избирательных кампаний. Главная — выборы губернатора Псковской области.

Читайте также: Кандидатов в псковские губернаторы зарегистрировали с «особым мнением»

Напомним, также в регионе состоятся дополнительные выборы депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, а также выборы глав восьми районов: Великолукского, Красногородского, Локнянского, Невельского, Опочецкого, Псковского, Струго-Красненского, Пыталовского. Кроме того, состоятся выборы депутатов районных, городских и сельских поселений.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах псковского губернатора применят практику «мобильных избирателей»