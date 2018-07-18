Кандидатов в псковские губернаторы зарегистрировали с «особым мнением»

Псков, , 14:18 — REGNUM Член избирательной комиссии Псковской области Елена Маятникова, выдвинутая в комиссию от партии «Яблоко», единственная проголосовала против регистрации двух кандидатов на должность губернатора региона и подала особое мнение о недостоверности собранных ими муниципальных подписей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, речь идёт о кандидатах Игоре Романове (от «Партии роста») и Сергее Кулакове, выдвинутом Партией пенсионеров России.

Проанализировав листы поддержки этих кандидатов с подписями муниципальных депутатов и глав, Маятникова заявила, что 114 из 116 подписей за Романова были удостоверены нотариусами в один день, 8 июня, ещё две — 9 июня. У кандидата Кулакова в один день, 8 июня, были удостоверены 68 из 116 подписей депутатов муниципальных представительных органов и глав муниципальных образований, затем в сборе подписей наступил перерыв почти в три недели, после чего в конце июня оставшиеся подписи были собраны в течение нескольких дней.

Елена Маятникова подчеркнула, что ни у «Партии роста», ни у Партии пенсионеров России нет депутатов в муниципальных собраниях Псковской области, а Кулаков ранее никогда не участвовал в качестве кандидата в избирательных кампаниях. Свои выводы о недостоверности подписей за кандидатов Маятникова сделала с учётом объёма средств, указанных в финансовых отчётах кандидатов и израсходованных на услуги нотариусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партия «Яблоко» тоже выдвигало своего кандидата на выборы губернатора Псковской области — им был глава Плюсского района Виталий Аршинов, но 4 июля он сам снял свою кандидатуру, так как не смог преодолеть муниципальный фильтр. Заявление о снятии кандидатуры было сделано Аршиновым после его встречи с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым. В псковском «Яблоке» утверждают, что на тот момент за Аршинова было собрано уже около 100 подписей глав районов и муниципальных депутатов из необходимых 116. Лидер Псковскогго «Яблока» Льва Шлосберг заявил, что «заявление Виталия Аршинова о снятии своей кандидатуры — результат прямого криминального давления».

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Напомним, на выборах губернатора Псковской области, которые состоятся 9 сентября 2018 года, официально 17 июля зарегистрировано пять кандидатов. Это временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников («Единая Россия»), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), депутат Псковского областного собрания Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ) и директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит — Псков» Игорь Романов («Партия роста»).

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