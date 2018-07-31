Рейтинг «Единой России» снизился до 37%

Москва, , 16:31 — REGNUM По состоянию на 22 июля 2018 г. рейтинг партии «Единая Россия» составил 37,1%, снизившись за семь дней на 1,5%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, респондентам задавали вопрос, за какую бы партию они проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье проводились бы выборы в Госдуму РФ.

По данным опроса, лидером рейтинга остается партия «Единая Россия», за которую проголосовали бы 37,1% опрошенных. На втором месте идет КПРФ (15,5%), на третьем — ЛДПР (10,7%).

Опрос ВЦИОМ проводился 22 июля среди 3,2 тыс. граждан страны в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонные интервью (50%) и личные формализованные интервью по месту жительства респондента (50%).

Отметим, что некоторые СМИ связали падение рейтинга партии «Единая Россия» с рядом непопулярных решений, объявленных в стране в последнее время. Среди них — возможное повышение пенсионного возраста.