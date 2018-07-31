Суд Израиля приговорил арабского поэта за «террористические стихи»

Тель-Авив, , 14:53 — REGNUM Суд Израиля заключил под суд израильского поэта арабского происхождения Дарина Татура на пять месяцев по обвинению в терроризме, сообщает 31 июля Reuters.

Преступными израильские правоохранительные органы сочли стихи поэта, опубликованные в социальных сетях во время массовых акций протеста палестинцев, имевших место в 2015 году.

Напомним, противоречия между Израилем и Палестиной значительно осложнились в последние месяцы. Массовые акции протеста вспыхнули в секторе Газа в конце марта 2018 года. В ходе их подавления израильские военные убили более 100 человек.

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