Вторник, 31 Июля 2018 года
16:06:30 МСК

Суд Израиля приговорил арабского поэта за «террористические стихи»

Политика

Поэт был арестован еще в 2015 году

Тель-Авив, 31 июля 2018, 14:53 — REGNUM  Суд Израиля заключил под суд израильского поэта арабского происхождения Дарина Татура на пять месяцев по обвинению в терроризме, сообщает 31 июля Reuters.

Преступными израильские правоохранительные органы сочли стихи поэта, опубликованные в социальных сетях во время массовых акций протеста палестинцев, имевших место в 2015 году.

Напомним, противоречия между Израилем и Палестиной значительно осложнились в последние месяцы. Массовые акции протеста вспыхнули в секторе Газа в конце марта 2018 года. В ходе их подавления израильские военные убили более 100 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Очередной рейд Израиля на оккупированных территориях: 17 человек задержаны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить