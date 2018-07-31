Ереван: Турция не готова к нормализации отношений с Арменией

Ереван, , 13:19 — REGNUM Турция не готова к нормализации отношений с Арменией без предварительных условий. Об этом на брифинге сегодня, 31 июля, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Комментируя вопрос о реакции турецкой стороны на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявил, что Армения готова на нормализацию отношений с Турцией, пресс-секретарь МИД отметил, что данный внесен в программу правительства Армении.

По его словам, если власти Турции пошлют соответствующий сигнал, он будет рассмотрен.

Однако, по словам Балаяна, пока происходит обратное — президент и глава МИД Турции посещают Баку и делают там противоположные заявления.

«Сигналов о готовности нормализовать отношения без предусловий мы не видим», — констатировал Тигран Балаян.

27 июля во время посещения Эрмитажа глава правительства Армении Никол Пашинян в разговоре с деятелями культуры отметил, что армяно-турецкие отношения Турция связывает с нагорно-карабахским конфликтом, и посчитал странным то, что турецкая сторона обусловила отношения с Арменией отношениями с третьей страной.

«Турция закрыла границу между Арменией и Турцией, с армянской стороны ее можно считать незакрытой. Для нас очень важно международное признание Геноцида армян, и Армения является одним из пионеров в борьбе против геноцидов», — сказал Никол Пашинян, добавив, что вопрос о геноциде является для нашей страны не столько вопросом армяно-турецких отношений, сколько вопросом глобальной борьбы против геноцидов.

«Мы готовы установить дипломатические отношения с Турцией без каких-либо предусловий», — подчеркнул премьер-министр.

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