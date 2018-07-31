Первая леди Гватемалы посетила лагерь для детей-мигрантов в Техасе

Эль-Пасо, США, , 07:44 — REGNUM Супруга президента Гватемалы Патрисия Маррокин де Моралес посетила американский штат Техас, где лично проверила условия содержания детей-мигрантов во временном лагере на границе. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Маррокин де Моралес встретилась с детьми во временном лагере Торнильо и заверила их, что правительство Гватемалы работает для их скорейшего воссоединения с семьями. Она оценила качество питания, медицинской и психологической помощи, доступной несовершеннолетним в лагере. Рабочая поездка первой леди в сопровождении заместителя министра иностранных дел Гватемалы Пабло Гарсии длится с 28 по 31 июля.

Лагерь Торнильо, состоящий из 20 палаток, каждая из которых способна вместить до 200 человек, должен быть закрыт через несколько недель. Гватемала — лидер стран Центральной Америки по числу граждан, нелегально мигрирующих в США.

Читайте ранее в этом сюжете: В США более 1800 детей мигрантов воссоединились с родителями