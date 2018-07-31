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ВМФ Филиппин рады четырем китайским патрульным лодкам и 30 гранатометам

Политика

О чем поспешил сообщить пресс-секретарь ВМФ Филиппин коммандер Джонатан Зата

Манила, 31 июля 2018, 04:39 — REGNUM  Филиппины рады подаренным Китаем четырем патрульным лодкам и 30 единицам 40 мм противотанковых гранатометов, которые пополнят филиппинские военно-морской флот, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь ВМФ Филиппин коммандер Джонатан Зата заявил 29 июля, что лодки оружие были получены на прошедшей неделе.

«Филиппинский флот посредством Генерального штаба Вооруженных сил Филиппин получил помощь из Китая, в которую входит четыре патрульных корабля и 30 единиц противотанковых гранатометов с необходимой амуницией», — заявил Зата, добавив, что это абсолютно новое оборудование, а личный состав флота уже занимается обучением пользования новой техникой.

27 июля посол Китая Чжао Цзяньхуа заявил, что Китай доставил третью партию оружия для борьбы с терроризмом и экстремизмом на Филиппинах. Напомним также, что с приходом на пост президента Филиппин Родриго Дутерте, курс страны получил более прокитайский и антиамериканский вектор. А это, в свою очередь выразилось в финансовой и военной поддержке Китая.

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