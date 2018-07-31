Президент Никарагуа: США спонсируют протестующих

Манагуа, , 04:09 — REGNUM США спонсируют протестующих в Никарагуа и планируют государственный переворот в стране, заявил президент Никарагуа Даниеэль Ортега в интервью Euronews.

Ортега заявил, что Никарагуа располагают доказательствами вмешательства США во внутренние дела страны. Он отметил, что зачастую финансирование ведется через Агентство США по международному развитию (USAID) и неправительственные фонды, которые, по их заявлениям, способствуют «развитию демократии в стране».

Президент подчеркнул, что выделенные США деньги на самом деле идут на дестабилизацию ситуации в стране и провоцирование насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2018 года в Никарагуа проходят массовые акции протеста и уличные столкновения. С середины апреля, по данным правозащитников, в столкновениях погибло более 300 человек. Несмотря на политический кризис в стране, президент республики Даниэль Ортега объявил, что не будет объявлять досрочных выборов, которые, по его мнению, лишь усугубят кризис.

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