Во Львове возле польского мемориала прогремел взрыв

Львов, Украина, , 09:53 — REGNUM Взрыв произошел 13 марта на территории Лычаковского кладбища возле мемориала так называемых «польских орлят» во Львове, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Согласно сообщению, хулиганы бросили через ограду неизвестный взрывоопасный предмет, который разорвался в 15 м от хозяйственных помещений. По словам директора музея «Лычаковское кладбище» МихаилаНагая, от взрыва осталась воронка 30 см в диаметре.

Пострадавших нет. На месте работают полицейские и взрывотехники.

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Напомним, «польские орлята» — польские добровольцы, воевавшие против Советской армии в 1919—1921 годах. Кладбище «орлят» было восстановлено во времена украинской независимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта во Львове прошло факельное шествие украинских радикалов в честь военнослужащего СС Романа Шухевича. Украинские неонацисты скандировали «Город Львов не для польских панов» и «Помни, чужак, здесь хозяин — украинец».

Глава МИД Украины ПавелКлимкин заявил после этого, что отношения между Украиной и Польшей ухудшаются и поспешил в этом обвинить Россию, которая якобы «подсунула» польским властям «антибандеровский закон».

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