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Посол РФ: На границе Сирии и Израиля иностранных военных не будет

Политика

«На другой стороне границы будут только регулярные части сирийской армии»

Посол РФ: На границе Сирии и Израиля иностранных военных не будет
Abkhazian Network News Agency
Солдаты сирийской правительственной армии

Тель-Авив, 31 июля 2018, 00:02 — REGNUM  Сирийско-израильскую границу будут контролировать только регулярные сирийские войска, без каких-либо иностранных формирований, заявил 30 июля посол России в Израиле Анатолий Викторов.

В своем интервью Десятому каналу израильского телевидения российский посол сообщил, что наступление правительственных войск на юго-западе Сирии сопровождается рядом договоренностей на тему обеспечения безопасности Израиля.

В частности, учтены опасения Тель-Авива насчет появления иранских и союзных им формирований на границе Израиля.

«Мы согласились, что на другой стороне границы будут только регулярные части сирийской армии. Приоритет — обеспечение безопасности государства Израиль», — сказал российский дипломат и добавил, что «никаких несирийских сил не должно быть в южной зоне деэскалации».

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент на юго-западе Сирии правительственные войска успешно вытесняют и разоружают незаконные вооруженные формирования, а также уничтожают последние оплоты террористов.

Израиль обеспокоен возможностью появления на своей границе зон, подконтрольных Ирану или палестинским структурам, которые официальный Тель-Авив считает террористическими.

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Война в Сирии
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