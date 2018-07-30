Совбез ООН отложил сокращение миссии в Сомали

Нью-Йорк, США, , 23:09 — REGNUM Совет Безопасности ООН проголосовал за перенос сроков сокращения контингента миротворческой миссии в Сомали (АМИСОМ), 30 июля передает агентство Associated Press.

«Резолюция позволяет задержать переход АМИСОМ для того, чтобы у сомалийцев было достаточно времени и возможностей обеспечить безопасность своего дома», — пояснил журналистам представитель Великобритании в ООН Карен Пирс.

Согласно решению Совбеза, миссия Африканского союза под эгидой ООН в Сомали будет продлена до 31 мая 2019 года. К 28 февраля 2019 года численность вооруженных сил АМИСОМ должна составлять не более 20 626 бойцов.

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