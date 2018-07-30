Свобода творчества: Власти Израиля изгнали из страны двух художников

Тель-Авив, , 15:09 — REGNUM Власти Израиля изгнали из страны двух итальянских художников, нарисовавших на одной из городских стен Вифлиема портрет символа палестинского сопротивления Ахед Тамими, сообщает 30 июля Anadolu.

Художникам запрещено въезжать в Израиль в течение десяти лет. Причиной подобного решения является продолжающийся конфликт между израильтянами и палестинцами.

Напомним, 17-летняя Ахед Тамими получила мировую известность после того, как в сети появился ролик, в котором видно, что девочка бьет по лицу израильского военного, находящегося на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.

Позже девушка была арестована и приговорена к восьми месяцам тюрьмы. Отбыв наказание она была освобождена и вернулась домой.

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