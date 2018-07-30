В Йемене захвачен высокопоставленный хуситский военный

Сана, , 10:11 — REGNUM В ходе кровопролитных столкновений в Йемене был захвачен в плен высокопоставленный хуситский военный, сообщает 30 июля Al Arabia.

В ходе боев йеменские военные, преданные свергнутому президенту Мансуру Хади, убили 20 хуситов, 28 взяли в плен. Среди захваченных — высокопоставленный военный Абу Ясир аль-Хулани.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. После того как хуситы свергли президента Мансура Хади, в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, куда поспешил сбежать бывший глава государства.

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