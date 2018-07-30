Понедельник, 30 Июля 2018 года
11:34:59 МСК

В Йемене захвачен высокопоставленный хуситский военный

Политика

20 хуситов были убиты

Сана, 30 июля 2018, 10:11 — REGNUM  В ходе кровопролитных столкновений в Йемене был захвачен в плен высокопоставленный хуситский военный, сообщает 30 июля Al Arabia.

В ходе боев йеменские военные, преданные свергнутому президенту Мансуру Хади, убили 20 хуситов, 28 взяли в плен. Среди захваченных — высокопоставленный военный Абу Ясир аль-Хулани.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. После того как хуситы свергли президента Мансура Хади, в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, куда поспешил сбежать бывший глава государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Столкновения в Йемене: убито 36 хуситов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить