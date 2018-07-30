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В Ираке займутся расследованием судьбы пропавших курдов-езидов

Политика

Власти считают, что они находятся в плену у террористов

В Ираке займутся расследованием судьбы пропавших курдов-езидов
Bestoun94
Курды-езиды

Багдад, 30 июля 2018, 07:18 — REGNUM  Власти иракской провинции Ниневия создадут специальные учреждения, которые будут расследовать дела курдов-езидов, находящихся в плену у террористов, сообщает 30 июля Kurdistan.ru.

По мнению властей, несколько тысяч езидов, числящихся пропавшими без вести, до сих пор находятся в плену у боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, курды-езиды исповедуют уникальные религиозные взгляды, представляющие из себя смесь христианства, ислама, а также зороастризма. Ввиду отсутствия у езидов прозелитизма, данное религиозное течение насчитывает всего около 1 млн последователей.

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