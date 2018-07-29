«Армении не нужен политзаключенный экс-президент»

Ереван, , 17:05 — REGNUM После ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна не должно быть никаких сомнений в том, что это правовой вопрос, считает политолог Армен Бадалян.

«Судебный процесс должен проходит на стопроцентной основе, поскольку Армении отнюдь не нужен политический заключенный в лице второго президента. И здесь не должно быть никаких сомнений по отношению обвинения и разных этапах судебного процесса и приговора», — цитирует политолога hraparak.am.

Армен Бадалян считает, что нынешнее правительство обладает большим запасом общественного доверия, но его трудно измерить и сказать, каков этот запас, потому что нет надежной социологической организации.

По его словам, видимой борьбы с коррупцией не проводится, были арестованы только несколько мелких коррупционеров, некоторые из которых компенсировали ущерб, но коррумпированные чиновники, которые, злоупотребляя своим служебным положением накопили значительное богатство, не преследуются.

«Что касается второго президента и начальника охраны третьего президента, в случае одного из них было злоупотребление властью — нарушение конституционного строя, в другом случае — незаконное обогащение», — подчеркнул Бадалян.

Он считает, что должно быть представлено видение развития Армении, какой страной будет Армения, какие отрасли будут развиваться, как будет развиваться страна. А по этой части, по мнению Бадаляна, не только не представляются программы, но нет даже обсуждений.

«Всё это повлияет на рейтинг властей», — подытожил Бадалян.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, суд общей юрисдикции Еревана 27 июля поздно вечером удовлетворил ходатайство об аресте на два месяца экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

26 июля после допроса в Специальной следственной службе (ССС) Армении по делу о событиях 1 марта 2008 года Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 300.1 Уголовного кодекса РА — насильственное изменения конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами.

Экс-президент, руководивший Арменией в 1998—2008 гг., настаивает на своей невиновности, характеризуя выдвинутое обвинение как «очевидное политическое преследование».

По тому же делу проходит также действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, но ереванский суд решил отпустить его под залог в $10 тысяч. В то же время Хачатурову запретили покидать территорию Армении.

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