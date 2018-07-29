Путин: В 2018 году военно-морской флот России получит 26 новых кораблей

Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в 2018 году военно-морской флот России должен получить 26 новых кораблей. Об этом верховный главнокомандующий заявил сегодня, 29 июля, на торжественном приеме по случаю Дня ВМФ.

«Всего за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом «Калибр», — рассказал Путин.

Он также отметил, что на данный момент флот уже получил четыре надводных корабля, один противодиверсионный катер и три судна обеспечения.

В целом, обеспечение текущих и перспективных потребностей флота должно стимулировать разработку и внедрение инновационных технологий и быть одним из локомотивов технологического прорыва.