Паводки нанесли ущерб китайской провинции Хэйлунцзян в размере 1 млрд юаней

Харбин, Китай, , 06:12 — REGNUM Непрекращающиеся дожди нанесли прямой экономический ущерб провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая в размере более 1 млрд юаней ($146 млн), сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Департамент связи с общественностью провинции утверждает, что ливни, начавшиеся 23 июля, привели к подъему уровня воды в реках провинции и спровоцировали паводки. К 27 июля около 500 тыс. жителей 50 уездов так или иначе пострадали из-за разлива рек, около 19 тыс. человек были эвакуированы или переселены. Более 100 домов рухнули и порядка 6,5 тыс. получили повреждения. Свыше 291 тыс. га пшеницы пострадало.

Напомним, что проливные дожди с начала летнего паводкового сезона в Китае привели к серьезным последствиям по всей стране. Около 23 млн человек так или иначе пострадали от разливов рек и водохранилищ, погибли 86 и еще 13 пропали без вести.

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