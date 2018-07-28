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Министр спорта рассказал, чего еще хотят от России в IAAF

Политика

«Остались невыполненными требования «дорожной карты»»

Москва, 28 июля 2018, 00:54 — REGNUM  Ряд требований Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) к Всероссийской федерации легкой атлетики остался невыполненным, заявил российский министр спорта Павел Колобков, передает Russia Today.

«Остались невыполненными требования «дорожной карты»: признание доклада Ричарда Макларена, восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и урегулирование финансовых вопросов с IAAF, — сказал Колобков. — При этом акцент сделан именно на восстановлении РУСАДА».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля в IAAF приняли решение пока не восстанавливать членство ВФЛА. Как сообщил один из функционеров IAAF, Россия не выполнила всех требований, которых к ней предъявляли.

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