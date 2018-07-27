В ЕАЭС планируется создать общий орган по расследованию авиапроисшествий

Санкт-Петербург, , 19:36 — REGNUM В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется создать межгосударственный орган по расследованию авиапроисшествий, сообщает 27 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на председателя правительства Армении Николу Пашиняна.

По его словам, страны союза планируют согласовать этот вопрос до конца 2018 года. Пашинян добавил, что членам ЕАЭС необходимо исключить возможность дублирования функций нового межгосударственного органа.

Напомним, 27 июля в Санкт-Петербурге прошло заседание глав правительств стран ЕАЭС. Участники обсудили цифровое развитие государств союза, промышленную кооперацию, таможенное сотрудничество и совершенствование нормативной базы ЕАЭС.

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