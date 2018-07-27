Миронов анонсировал мощное укрупнение «Справедливой России»

Москва, , 14:09 — REGNUM Сергей Миронов анонсировал изменения внутри «Справедливой России», передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

«Мы ведем работу по созданию мощной укрупненной партии… Мы таким путем идем», — сообщил Миронов в ходе пресс-конференции.

В ходе пресс-конференции лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о тенденции к укрупнению российских партий, в том числе за счет объединения и слияния. Он предложил прийти к двухпартийной системе, в числе основных игроков он видит «Единую Россию» и объединенную оппозицию, куда войдут ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег от американской партийной системы, обратив внимание на риски.