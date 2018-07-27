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Миронов анонсировал мощное укрупнение «Справедливой России»

Политика

Лидеры фракций говорят о новых тенденциях

Миронов анонсировал мощное укрупнение «Справедливой России»
Bogomolov.PL
Сергей Миронов

Москва, 27 июля 2018, 14:09 — REGNUM  Сергей Миронов анонсировал изменения внутри «Справедливой России», передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

«Мы ведем работу по созданию мощной укрупненной партии… Мы таким путем идем», — сообщил Миронов в ходе пресс-конференции.

В ходе пресс-конференции лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о тенденции к укрупнению российских партий, в том числе за счет объединения и слияния. Он предложил прийти к двухпартийной системе, в числе основных игроков он видит «Единую Россию» и объединенную оппозицию, куда войдут ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег от американской партийной системы, обратив внимание на риски.

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