Пятница, 27 Июля 2018 года
13:11:59 МСК

Власти ДНР отремонтировали более 1 тыс. домов в Шахтерске

Политика

ВСУ повредили большое количество зданий в 2014 году

Шахтёрск, ДНР, 27 июля 2018, 12:49 — REGNUM  В Шахтерске в Донецкой Народной Республике (ДНР) восстановили более 1 тыс. домов, поврежденных украинскими карателями в 2014 году, заявили в министерстве строительства ДНР, сообщает 27 июля «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, власти республики восстановили в городе 54 многоквартирных дома и 1,003 тыс. частных домов. Отмечается, что за время войны в Донбассе в Шахтерске было повреждено почти 2 тыс. частных и многоквартирных домов. При этом 324 дома разрушены полностью.

Читайте также: В ДНР планируют эксгумацию тел военнослужащих ВСУ

Напомним, Шахтерск сильно пострадал от нападения украинских войск в ночь с 26 на 27 июля 2014 года. ВСУ прорвались в город, какое-то время велись бои, однако к началу августа донецкие войска смогли отодвинуть линию фронта.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР с начала года под обстрелами ВСУ погибли почти 200 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить