Власти ДНР отремонтировали более 1 тыс. домов в Шахтерске

Шахтёрск, ДНР, , 12:49 — REGNUM В Шахтерске в Донецкой Народной Республике (ДНР) восстановили более 1 тыс. домов, поврежденных украинскими карателями в 2014 году, заявили в министерстве строительства ДНР, сообщает 27 июля «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, власти республики восстановили в городе 54 многоквартирных дома и 1,003 тыс. частных домов. Отмечается, что за время войны в Донбассе в Шахтерске было повреждено почти 2 тыс. частных и многоквартирных домов. При этом 324 дома разрушены полностью.

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Напомним, Шахтерск сильно пострадал от нападения украинских войск в ночь с 26 на 27 июля 2014 года. ВСУ прорвались в город, какое-то время велись бои, однако к началу августа донецкие войска смогли отодвинуть линию фронта.

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