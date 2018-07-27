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Госдума изменила график работы

Политика

Меняется и время проведения «правительственных часов»

Госдума изменила график работы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 27 июля 2018, 11:01 — REGNUM  Госдума приняла постановление о проведении пленарных заседаний, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля. Так, согласно документу, заседания будут проводиться в рабочие дни по вторникам, средам и четвергам с 10 до 14 часов.

Для работы депутатов в комитетах и комиссиях, во фракциях отводятся понедельник и пятница.

«Правительственный час» проводится по средам первой и третьей недель пленарных заседаний месяца с 10 до 12 часов. При этом Совет Думы может принять решение об ином времени его проведения.

По вторникам и четвергам перед обсуждением проекта порядка работы заседания Государственной думы отводится время для выступлений представителей фракций по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

«График более напряженный, времени больше выделяется на работу в зале», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Для нас это определенный этап и требований к себе, и этап организации работы — более напряженной, более динамичной», отметил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Три раза в неделю без перерыва: Госдума планирует изменить график работы

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