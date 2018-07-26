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Макрон провел переговоры с новым премьер-министром Испании

Политика

Лидеры Франции и Испании обсудят евроинтеграцию, беженцев и сепаратистов

Макрон провел переговоры с новым премьер-министром Испании
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эмманюэль Макрон

Мадрид, 26 июля 2018, 22:16 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон совершил визит в Мадрид, где впервые встретился с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом, 26 июля передает агентство Associated Press.

Главными темами переговоров французского и испанского лидеров называются проблемы европейской интеграции и кризис с беженцами в Европейском союзе.

Кроме того, Макрон и Санчес обсудят совместное мероприятие, запланированное на конец 2018 года, посвященное окончательному прекращению деятельности баскских сепаратистов.

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