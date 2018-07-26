Макрон провел переговоры с новым премьер-министром Испании

Мадрид, , 22:16 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон совершил визит в Мадрид, где впервые встретился с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом, 26 июля передает агентство Associated Press.

Главными темами переговоров французского и испанского лидеров называются проблемы европейской интеграции и кризис с беженцами в Европейском союзе.

Кроме того, Макрон и Санчес обсудят совместное мероприятие, запланированное на конец 2018 года, посвященное окончательному прекращению деятельности баскских сепаратистов.

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