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Замглавы МИД РФ рассказал, когда пройдёт встреча в «нормандском формате»

Политика

Переговоры в «нормандском формате» результата не приносят

Москва, 26 июля 2018, 21:29 — REGNUM  Следующая встреча так называемого «нормандского формата» (переговоры по конфликту на Украине с участием представителей России, Германии, Франции и Украины) может состояться осенью 2018 года. Об этом сегодня, 26 июля, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

По его словам, новая встреча в «нормандском формате» пройдёт по мере готовности сторон. Карасин отметил, что нет никаких проблем «собраться оперативно и быстро».

При этом заместитель министра иностранных дел России заявил, что проведение встречи в «нормандском формате» на высшем уровне на данном этапе не планируется.

Что касается прошедшей встречи, то она была интересной, информационно насыщенной и даже времена острой. В частности, затрагивался вопрос о референдуме в Донбассе, но подробно эта тема не обсуждалась.

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МИД России
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